انتقد الناقد الرياضي والمدرب القانوني محمد الدويش كلًا من البرازيلي تاليسكا والمغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب تراجع نتائج الفريق الكروي الأول بـ النصر مؤخرًا، حيث كان آخرها الخسارة من الاتفاق أمس الأحد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب انتقاد الدويش لنجمي النصر

وغرد الدويش قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” نتحدث عن أخطاء فنية وإدارية تتعلق بالفريق لكن أكثر من خذله أمام الهلال ثم الاتفاق هو حمدالله ثم تاليسكا”.

وأضاف الدويش: “الأول تنتهي بين قدميه الهجمات والفرص والثاني يتمشى في الملعب مكتفيًا بتسديدة أو تمريرة صدفة”.

العالمي عانى بالجولة التاسعة

وعانى ناديا الاتحاد والنصر في الجولة التاسعة من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث لم يعرفا طعم الفوز على أرضهما في مباراتي الشباب والاتفاق على الترتيب.

وخسر الاتحاد أمام الشباب بثنائية دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، بينما خسر العالمي أمس الأحد على ملعبه مرسول بارك ضد فريق الاتفاق.