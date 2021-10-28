صعد الفريق الكروي الأول بنادي الشباب إلى وصافة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الفوز الكبير على نادي الطائي بثلاثية دون رد في الجولة العاشرة.

ملخص مباراة الشباب والطائي

وسجل هدفي الليث كل من البرازيلي كارلوس جونيور والنيجيري أوديون إيجالو في الدقيقتين الـ3 والـ23 من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الليث بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، ومن تصويبة قوية تمكن اللاعب حسين القحطاني من إضافة الهدف الثالث لليث بالدقيقة الـ62.

ولم ينجح فريق الطائي في إحراز أي أهداف في شباك الليث، لينتهي اللقاء بفوز الليث بثلاثية دون رد.

وأصبح رصيد الليث بعد الفوز 18 نقطة في المركز الثاني، خلف نادي الاتحاد المتصدر، بينما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط في المركز الـ15.

الليث يواجه النصر مطلع نوفمبر

وسيواجه الشباب، جاره النصر في ديربي الرياض يوم 5 نوفمبر المقبل في الجولة الـ11 من الدوري، في مباراة تُقام على ملعب مرسول بارك بالرياض.