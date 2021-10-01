تمكن الفريق الكروي الأول في نادي الشباب، من الفوز على فريق الفيحاء بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الشباب والفيحاء:

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق الليث بهدفين لهدف، حيث سجل لـ الفيحاء اللاعب رامون لوبيز بالدقيقة التاسعة ثم تعادل اللاعب كارلوس جونيور لليث بالدقيقة الـ23 وبعدها بـ4 دقائق أضاف اللاعب أحمد شراحيلي الهدف الثاني لليث بالدقيقة الـ27.

الليث يصعد للمركز الثامن:

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، ليرفع الليث رصيده من النقاط إلى 9 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 10 نقاط في المركز السادس.