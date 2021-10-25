أكد الخبير التحكيمي عمر المهنا، أن قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بفتح سقف طلب الأندية للأطقم الأجنبية خاطئًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الحكم السعودي يحتاج إلى الحزم.

المهنا ينتقد قرار اتحاد الكرة:

وقال المهنا: “طلب الأندية لحكام أجانب حق يكفله لهم النظام، كما أن الاتحاد السعودي لم يقصر مع الحكام، وفتح سقف طلب الطواقم الأجنبية للأندية قرار خاطئ كونه يقلل من فرص مشاركة الحكم السعودي خارجيًّا رغم الأخطاء المرتكبة منهم”.

وتابع: “لدينا حكام نخبة ولكن مشاركاتهم في إدارة المباريات باتت قليلة، ولكن الحكم يتحمل جزءًا من ذلك لأخطائه، يجب أن يتولى الحكام السعوديين السابقين المناصب القيادية في لجنة ودائرة الحكام، ولا مانع من تواجد الأجانب كأعضاء في اللجنة”.

الحكم السعودي يحتاج إلى الحزم:

وأضاف: “لدي تعاطف مع الحكم السعودي ولكن ليس في الخطأ، ولكن التساؤل يجب أن يكون حول التطور الذي حصل على مستوى الحكم السعودي تحت مظلة رئيس لجنة الحكام الأجنبي الذي يتقاضى مبالغ طائلة، نعم الحكم السعودي يحتاج إلى حزم عند ارتكابه للخطأ”.

واختتم عمر المهنا تصريحاته لبرنامج المنصة مع الإعلامي محمد البكيري عبر إذاعة ألف ألف، قائلًا: “يجب أن ينظر إلى مستوى الحكم السعودي في إدارته للمباريات لا لدرجته”.