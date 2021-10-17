وعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التونسي حمدي النقاز، الجماهير بتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، مشددًا في الوقت ذاته على أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الأفضل عربيًّا.

حمدي النقاز – لاعب فريق #الأهلي: الحمدلله بعد 7 جولات استطعنا الفوز بنتيجة ممتازة.. نعد الجماهير بأن القادم سيكون أفضل.. الدوري السعودي أفضل دوري عربي.@SultanAl_Asmari#ملعب_SBC pic.twitter.com/lUue9Wem4m — #ملعب_SBC (@sbcsport) October 17, 2021

النقاز يعد الجماهير بالأفضل:

وتحدث حمدي النقاز عن مباراته الأولى بقميص الراقي قائلًا: “الحمد لله، مبروك علينا الانتصار، وسعيد للغاية باللعب مع فريق كبير مثل الأهلي السعودي، وبعد 7 جولات استطعنا الفوز بنتيجة وأداء ممتاز أمام الاتفاق”.

وأضاف النقاز خلال تصريحاته لبرنامج “ملعب SBC”: “أهم شيء هو الفوز، وهذه أول مباراة لي ونحقق فيها الثلاث نقاط، وستجعلني أنسجم وأندمج بسرعة مع الفريق، وأعتبرها بداية جيدة لما هو أفضل في قادم المباريات”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “نعد الجماهير الأهلاوية بأن القادم سيكون أفضل وسنزيد من تألقنا وتعملقنا في قادم مواجهاتنا، ونتابع الدوري السعودي للمحترفين باستمرار وهو أفضل دوري عربي، ويملك لاعبين أجانب وسعوديين مميزين للغاية”.

الأهلي يحقق فوزه الأول:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوزه الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بتجاوز عقبة الاتفاق برباعية دون رد ضمن منافسات الجولة الثامنة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الاتفاق صاحب المركز الـ13.