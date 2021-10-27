يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى تحقيق الفوز بعد غد الجمعة على حساب الأهلي في مباراة الجولة العاشرة بين الفريقين، وذلك في إطار لقاءات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وإذا نجح أزرق العاصمة في الفوز على الأهلي فسوف يُصبح رصيده 18 نقطة، متقاسمًا الصدارة مع نادي ضمك لمدة 24 ساعة، وذلك قبل مباراة ضمك والاتفاق السبت المقبل بالجولة العاشرة، حيث في حال فاز ضمك فسيكون الهلال ثانيًا أو ثالثًا في حال فوز الاتحاد على الحزم غدًا.

شرطان لـ صدارة الهلال:

وبالتالي فإن صدارة الزعيم للدوري سوف تتحقق في حال خسر الاتحاد غدًا وفي حال خسر ضمك أيضًا من الاتفاق بالجولة العاشرة.

ويحتل الهلال حاليًّا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بعد الفوز على الرائد بالجولة التاسعة، بينما يتواجد ضمك أولًا برصيد 18 نقطة، والاتحاد ثانيًا برصيد 17 نقطة، والشباب ثالثًا برصيد 15 نقطة.

مباراتان غدًا بالجولة العاشرة:

وتنطلق منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الخميس، بمواجهتين.

وتفتتح الجولة العاشرة منافساتها بمواجهة الحزم ضد الاتحاد، عند الساعة 6:05 مساء، حيث يطمح الفريق الحزماوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يسعى العميد لمصالحة جماهيره وخطف الثلاث نقاط.

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الطائي عند الساعة 7:50 مساء على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويطمح الليوث في مواصلة انتفاضته وخطف نقاط المباراة، فيما يسعى فارس الشمال لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.