تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال من تحقيق فوز مثير على ضيفه الرائد بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الهلال ضد الرائد:

وبدأت المباراة بإلغاء الحكم البرتغالي سواريس هدفًا لـ رائد التحدي في الدقيقة الـ12 بداعي التسلل.

ثم سدد المغربي محمد فوزير، لاعب رائد التحدي، تسديدة قوية على شباك عبدالله المعيوف في الدقيقة الـ30 لكنها مرت بسلام على شباك الهلال.

وأهدر بعد ذلك اللاعب عقيل بلغيث فرصة إضافة الهدف الأول لـ الرائد في الدقيقة الـ35 بطريقة غريبة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، كشر الزعيم عن أنيابه ليُضيف هدفين عبر الأرجنتيني فييتو في الدقيقتين الـ53 والـ61.

وتراجع الزعيم، لينجح الرائد في إحراز هدفين عبر يحيى الشهري والبرتغالي إيدر في الدقيقتين الـ86 والـ88.

جوميز يُنقذ الزعيم:

ولكن الفرنسي بافيتيمبي جوميز كان له رأي آخر ليضيف الهدف الثالث للزعيم بالدقيقة الـ94، وسط فرحة هيسترية من مشجعي الزعيم.

وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز 15 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز العاشر.