انتهى الشوط الأول بين فريقي الهلال والرائد بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدف ملغي لـ الرائد:

وبدأت المباراة بإلغاء الحكم البرتغالي سواريس هدفًا لـ رائد التحدي في الدقيقة الـ12 بداعي التسلل.

ثم سدد المغربي محمد فوزير، لاعب رائد التحدي، تسديدة قوية على شباك عبدالله المعيوف في الدقيقة الـ30 لكنها مرت بسلام على شباك الهلال.

وأهدر بعد ذلك اللاعب عقيل بلغيث فرصة إضافة الهدف الأول لـ الرائد في الدقيقة الـ35 بطريقة غريبة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الهلال هدفه مواصلة الانتصارات:

ويرغب الزعيم بمواصلة الانتصارات، ضد الرائد وتحقيق نتيجة إيجابية من أجل المنافسة على صدارة دوري المحترفين.

ويعلم جمهور كبير آسيا، أن الفريق له مباراتان مؤجلتان، دوريًّا في حال حقق الفوز فيهما مع الفوز اليوم فسوف يصل لـ صدارة الدوري السعودي.

ترتيب الفريقين:

ويتواجد الزعيم حاليًّا في المركز السابع من 6 جولات في ترتيب دوري المحترفين برصيد 12 نقطة، وذلك من خلال 3 انتصارات و 3 تعادلات، بينما يتواجد رائد التحدي في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة، حصدهم الفريق من 3 انتصارات وتعادلين و 3 هزائم خلال أول 8 جولات.