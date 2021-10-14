تنتظر الجماهير مباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي، وسط طموحات بتألق الأصفر وتحقيق الفوز لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي في دوري أبطال آسيا.

موعد المواجهة الآسيوية

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الوحدة الإماراتي، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ويأمل العالمي بقيادة بيدرو إيمانويل، في الظهور بشكل مميز وتسجيل هدف مبكر يُسهل مهمته في الفوز، خاصة أن المدرب البرتغالي عمل على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا خلال فترة التوقف الدولي.

النصر ضد الوحدة الإماراتي

وتُعد مباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي المقبلة، هي استنساخ لمواجهتهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، والتي شهدت تفوق العالمي وخطفه بطاقة الصعود.

ولعب الفريقان في الرياض في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، إلا أن العالمي نجح في تحقيق الفوز بنتيجة 3/2 في لقاء الإياب على ملعب آل نهيان في نادي الوحدة.