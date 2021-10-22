أكد الأرجنتيني إيفر بانيجا، لاعب الفريق الكروي الأول في نادي الشباب، على أن نادي الاتحاد كان مشتتًا وذلك عند مواجهة الفريقين مساء اليوم الجمعة بالجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب استغل نقطة ضعف الاتحاد:

وتحدث بانيجا بعد المباراة قائلًا: “قابلنا فريقًا مشتتًا، ونجحنا في استغلال نقطة ضعف الفريق”.

وتابع بانيجا: “أخيرًا نجحت في الفوز على العميد، الشباب استحق ذلك عن جدارة”.

ملخص مباراة الشباب والعميد:

وكان الشباب انتصر على الاتحاد بثنائية دون رد في الجولة التاسعة حيث أُقيمت المباراة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

ونجح المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في إحراز الهدف الوحيد لليث بالشوط الأول بعد خطأ دفاعي من لاعبي العميد في الدقيقة الـ22.

وشهد الشوط الثاني طرد اللاعب حمدان الشمراني من صفوف العميد بالدقيقة الخمسين بسبب تدخل عنيف على أحد لاعبي الشباب.

وفي وسط المعاناة الدفاعية لـ الاتحاد، تمكن إيغالو من إضافة ثاني أهداف الشباب في الدقيقة الـ69.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الشباب 15 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد العميد عند 17 نقطة في المركز الثاني.