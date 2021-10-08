أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تأجيل بطولة الناشئين الثامنة “مواليد ٢٠٠٦ فما فوق”، التي كان من المقرر انطلاقها ١٤ أكتوبر الجاري تحت ضيافة الاتحاد السعودي.

تأجيل بطولة غرب آسيا

وجاء تأجيل البطولة بعد التنسيق والاتفاق مع كافة الاتحادات الأهلية العشرة التي أكدت مشاركتها، وذلك بسبب بعض الترتيبات الإدارية واللوجستية الخاصة بالتنظيم، وسيُحدد اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، ديسمبر ٢٠٢١ موعدًا لإقامة منافسات المسابقة.

ولفت إلى أنه سيتم تحديد موعدها بشكل رسمي لاحقًا وبعد التنسيق مع الاتحاد السعودي، بمشاركة 10 فرق، وهم؛ الأخضر حامل اللقب، البحرين، الكويت، الإمارات، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، العراق.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع السعودية في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات اليمن والعراق ولبنان، فيما جاءت منتخبات سوريا وفلسطين والإمارات ضمن المجموعة الثانية، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات البحرين والأردن والكويت.

السعودية تتوج بالنسخة السابعة

وأُقيمت النسخة السابعة من بطولة غرب آسيا للناشئين عام ٢٠١٩ في الأردن وتوج المنتخب السعودي بلقبها، فيما حل المنتخب الأردني ثانيًا، وجاء المنتخب السوري ثالثًا، وشهدت مشاركة، كل من؛ لبنان، الكويت، البحرين، فلسطين، العراق وعُمان.