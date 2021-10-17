انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الحزم والفيصلي ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحزم والفيصلي يتعادلان

وبدأت مباراة الحزم والفيصلي المقامة على ملعب نادي الحزم في الرس بشكل سريع، وسط محاولات قوية من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، إلا أن محاولاتهما لم تنجح، ليستمر التعادل السلبي.

واضطر الفريق الحزماوي لإجراء تبديل عند الدقيقة 41 بخروج سعيد زيدان ودخول أحمد الجويد بدلًا منه، وضغط الفريقان لهز الشباك، ولكن لم تنجح محاولاتهما، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، فيما يقع الفيصلي في المركز التاسع بعدد النقاط ذاته.