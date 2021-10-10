أكد رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي، فهد المدلج، استعداد الفريق الأول لكرة القدم بشكل جيد لمنافسات الموسم الرياضي الحالي، موضحًا في الوقت ذاته أسباب إقالة باولو تراميزاني.

الفيصلي استعد جيدًا وإقالة تراميزاني أراحت الفريق:

وتحدث رئيس نادي الفيصلي خلال تصريحاته لبرنامج “شوت”: “استعدينا للموسم بشكل جيد ومعسكر صربيا كان من أفضل المعسكرات وبشكل عام راضي عن مستوى الفريق بنسبة 60%”.

وتابع المدلج: “دانييل راموس بحكم خبرته في الدوريات الأوربية كان الخيار الأول، وخلقنا في الفيصلي بيئة انضباطية متوازنة.. باولو تراميزاني المدرب السابق هناك أشياء يقوم بها لا تتناسب مع مجتمعنا وقرار إقالته أراح الفريق”.

وقررت إدارة النادي إنهاء عقد المدير الفني باولو تراميزاني بالتراضي بين الطرفين، وتم التعاقد مع المدير الفني البرتغالي دانييل راموس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

احتلال مركز متقدم:

وواصل: “تعاقدنا مع اللاعبين يكون بالتشاور مع الأجهزة الفنية والإدارية والمالية، وما زلنا نبحث عن لاعب آسيوي مميز.. شركة الفيصلي تمارس الاستثمار من الفائض من أموال النادي وحققت أرباح جيده، والموازنة المالية سهلة”.

واختتم فهد المدلج تصريحاته قائلًا: “اجتمعت مع وزير الرياضة وكان ملف منشأة النادي مطروح ووجه بضرورة الإسراع به، وطموح النادي الوصول للمراكز المتقدمة”.

ويحتل عنابي سدير المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع الفتح والشباب أصحاب المركزين السابع والثامن.