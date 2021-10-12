انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية والأردن في نهائي كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

تعادل السعودية والأردن بهدف

وبدأت مباراة السعودية والأردن المقامة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وكاد الأخضر أن يهز الشباك بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 14، إلا أن حارس النشامى تألق وتصدى لها.

ونجح النجم خالد الغنام في فض اشتباك التعادل السلبي بمباراة المنتخب السعودي الأولمبي ضد نظيره الأردني، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليمنح الأخضر التقدم عند الدقيقة 20، وتشتعل أحداث اللقاء بحثًا عن هدف جديد.

منتخب الأردن يسجل التعادل

وضغط لاعبو المنتخب السعودي بقوة، وكاد أن يُعزز تقدمه بهدف ثان عند الدقيقة 22، إلا أن الحارس الأردني واصل تألقه، ليحرم الأخضر من هز الشباك، قبل أن يحرز منتخب النشامى هدف التعادل.

وتمكن يزن النعيمات من تسجيل هدف التعادل بشكل مميز، بعدما راوغ لاعبي الدفاع وسدد الكرة لتسكن الشباك، واستمرت محاولات المنتخبين، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة السعودية والأردن بالتعادل بنتيجة 1/1.