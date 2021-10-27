أعلن نادي النصر، اليوم الأربعاء، عن غياب نجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله عن تدريبات اليوم بسبب الإصابة.

سبب غياب حمدالله:

وكشف الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن الهداف المغربي تواجد في العيادة الطبية للنادي بسبب تعرضه وإصابته بكدمة وتورم خفيف في الركبة خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا، قبل مواجهة نادي الفيحاء يوم السبت المقبل في الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

انتقادات عديدة تعرض لها الهداف المغربي:

وكان الهداف المغربي تعرض لانتقادات قوية من قبل جمهور النصر في الموسم الحالي؛ وذلك بسبب هبوط مستواه الفني مع إهداره للفرص بشكل غريب مربكًا جماهير العالمي أثناء متابعتها للمباريات.

وفي سياق آخر، ينتظر الفريق الكروي الأول بنادي النصر، هدية من جاره الهلال، وذلك مع بداية مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين غدًا الخميس.

ويحتاج العالمي لـ خسارة الهلال من نادي الأهلي بعد غد الجمعة، مع الفوز على الفيحاء السبت المقبل، من أجل الوصول للنقطة الـ15 والصعود للمركز الثالث بجدول الترتيب في الدوري.

ويفصل بين العالمي والهلال 3 نقاط، حيث يتواجد أصفر العاصمة في المركز السادس برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الهلال في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.