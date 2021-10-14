كشفت تقارير إعلامية أنه من المتوقع عودة الجماهير بنسبة 100% لـ مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدءًا من الجولة التاسعة.

الموعد المتوقع لعودة الجماهير بنسبة 100% محليًا

وذكر برنامج ” أكشن مع وليد” المذاع على قناة MBC Action أن الجمهور من المتوقع عودته بطاقة استيعابية كاملة تصل إلى 100% بدوري المحترفين مع انطلاق مباريات الجولة التاسعة التي تبدأ من يوم 21 أكتوبر الجاري.

الهلال والنصر بمدرجات كاملة آسيويًا

وفي سياق آخر، أثار قرار رفع الحضور الجماهيري بنسبة 100% لحضور مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا في المملكة، سعادة المشجعين في المملكة، خاصة أن المدرجات ستكون كاملة العدد بالمباريات المهمة لـ الهلال والنصر آسيويًا.

وسيكون حضور الجمهور مقتصرًا في تلك المباريات على المشجعين فوق الـ12 عامًا الذين أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة، وفقًا لما يُظهره تطبيق توكلنا حول حالة المشجع.

وتؤكد الوزارة على ضرورة التزام كافة المشجعين بتطبيق الإجراءات الاحترازية على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات حفاظًا على سلامة الجميع.