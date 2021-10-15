يترقب لاعبو الفريق الكروي الأول في الهلال والنصر، حضور جماهير الناديين بنسبة 100% في مباراتي بيرسبوليس الإيراني والوحدة الإماراتي على الترتيب في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

قرار وزارة الرياضة يُثلج صدور نجوم الهلال والنصر:

وأثلج قرار وزارة الرياضة صدور نجوم الفريقين بحضور الجماهير من أجل العبور لدور نصف النهائي، واستغلال عامل الأرض على أكمل وجه؛ كون مباراتي الفريقين بربع النهائي وفي حال التأهل إلى دور نصف النهائي سوف تُقام في السعودية.

وسيكون حضور الجمهور مقتصرًا في تلك المباريات على المشجعين فوق الـ12 عامًا الذين أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة، وفقًا لما يُظهره تطبيق توكلنا حول حالة المشجع.

وتؤكد الوزارة على ضرورة التزام كافة المشجعين بتطبيق الإجراءات الاحترازية على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات حفاظًا على سلامة الجميع.

ديربي مُحتمل بدور نصف النهائي:

ويبدو أن ناديي الهلال والنصر قد يكونان على موعد مع مباراة نارية وديربي كبير في نصف نهائي البطولة الآسيوية، وذلك في حال تخطي كل منهما لناديي بيرسبوليس الإيراني والوحدة الإماراتي على الترتيب.

ويرغب الهلال في نيل رابع ألقابه في دوري أبطال آسيا بعد أن تُوج باللقب 3 مرات أعوام 1992 و2000 و2019، بينما لم يسبق لـ النصر أن حصد لقب دوري أبطال آسيا.