أكد المصري أحمد حجازي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، أن فريقه سيعوض الخسارة، وذلك بعد خسارة النقاط الـ3 ضد نادي الشباب بنتيجة هدفين دون رد مساء اليوم الجمعة بالجولة التاسعة.

الاتحاد لن يستسلم للخسارة:

وتحدث حجازي بعد المباراة قائلًا: “فريقي بدأ المباراة بشكل خاطئ، ولكن الدوري لا يزال طويلًا وسنعوض الخسارة”.

وأضاف حجازي: “سننافس على الدوري، وكل مباراة لها ظروفها وخطتها من المدرب”.

ضمك في الصدارة والعميد بالوصافة:

ويتواجد ضمك بـ صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، يليه الاتحاد ثانيًا برصيد 17 نقطة، والشباب ثالثًا برصيد 15 نقطة، والفيحاء بالمركز الرابع برصيد 13 نقطة.

أما أندية النصر والفتح والهلال فتحتل المراكز من الخامس إلى السابع برصيد 12 نقطة لكل فريق.

أما أندية الأهلي والرائد والفيصلي فتحتل المراكز من الثامن إلى العاشر برصيد 11 نقطة لكل فريق، بينما يتواجد الحزم في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، أما الباطن فمتواجد في المركز الثاني عشر برصيد تسع نقاط، وخلفه متواجد كل من الطائي والاتفاق وأبها في المراكز من 13 إلى 15 برصيد سبع نقاط لكل فريق، أما فريق التعاون فمتواجد في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط لكل فريق.