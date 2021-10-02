أثار حسين عبدالغني مدير الكرة في النصر، القلق لدى عبدالرحيم حمدالله شقيق المغربي عبدالرزاق مهاجم العالمي وذلك بعد الانتقادات التي تعرض لها اللاعب المغربي مؤخرًا.

وقال عبدالرحيم عبر حسابه في ” الإنستجرام” مع نشره صورة لـ حسين عبدالغني اليوم السبت: “لست متأكدًا مما يُخطط له حسين عبدالغني”.

حمدالله في مرمى الانتقادات

وكان النجم المغربي تعرض لانتقادات بعد إهداره ركلة جزاء بطريقة غريبة في مباراة الاتحاد بالجولة الخامسة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، جعلت لاعب النصر يُهاجم بقوة من قبل الجماهير، مما جعله يُغلق حساباته في ” تويتر” وإنستجرام.

المهاجم المغربي يثير الشكوك

وغاب عبدالرزاق حمدالله عن مباراة النصر وأبها في الجولة السابعة من دوري المحترفين بسبب إصابة عضلية، مما تسبب في إثارة الشكوك حول مصير المهاجم المغربي مع أصفر العاصمة بالفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، أكد الناقد الرياضي محمد الماس على أن نادي النصر وضع النقاط فوق الحروف حول إصابة مهاجمه عبدالرزاق حمدالله، مضيفًا أن إدارة العالمي كجهة رسمية تتعامل بكل شفافية مع وسائل الإعلام في المملكة.