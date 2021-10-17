كشفت لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الأحد بالجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

حكام مباريات اليوم

وسيدير الحكم خالد صلوي مباراة الفتح والتعاون التي تنطلق في السادسة إلا عشر دقائق مساءً، وسيعاونه كل من فهد العمري وسامي العرفج، وسيكون الحكم الرابع هو تركي هشلان وحكم الفيديو سيكون ممدوح الشهدان وعيسيى الخيبري مساعد لحكم الفيديو.

وفي لقاء الحزم والفيصلي، الذي ينطلق في السادسة والربع مساءً، سيدير الحكم رائد الزهراني المباراة، وسيعاونه كل من بدر الشمراني وعماد عسكر، وسيكون بندر القحطاني حكمًا رابعًا وعبدالله الشهري حكمًا للفيديو، وأحمد العتيق مساعدًا لحكم الفيديو.

أما في مباراة ضمك والاتحاد، فسيدير الحكم تركي الخضير المباراة، وسيعاونه كل من خلف الشمري وسعد الشبرمي، وسيكون محمد العمري حكمًا رابعًا، ومحمد الحربي حكمًا للفيديو ومحمد العرمطي مساعدًا لحكم الفيديو.

موعد مباريات اليوم في الدوري السعودي

وسيكون اللقاء الأول لـ اليوم في الدوري السعودي بين فريقي الفتح والتعاون في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساءً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الحزم والفيصلي في تمام السادسة والربع مساءً على ملعب نادي الحزم.

وتُختتم مباريات اليوم بلقاء بين ضمك والاتحاد في تمام الساعة السادسة و 25 دقيقة مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.