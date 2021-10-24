وصل إلى الرياض اليوم فخامة رئيس جمهورية الجابون علي بونغو , والوفد المرافق له للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار.

أمير الرياض بالنيابة في استقباله:

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة, وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة, ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري, ومندوب عن المراسم الملكية.

رئيسة الحكومة التونسية تصل الرياض:

كما وصلت إلى الرياض اليوم رئيسة الحكومة التونسية السيدة نجلاء بودن والوفد المرافق لها للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان في استقبال دولتها بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير جمهورية تونس لدى المملكة هشام الفوراتي، ومندوب عن المراسم الملكية.