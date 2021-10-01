استقر رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا على قراره النهائي بشأن مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الهولندي رونالد كومان.

كومان يقترب من الإقالة

وأشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إلى أن العلاقة بين لابورتا وكومان وصلت إلى طريق مسدود، حيث قاطع رئيس برشلونة، المدرب الهولندي على متن الطائرة أثناء رحلة العودة من بنفيكا إلى برشلونة.

وأضافت الصحيفة الكتالونية: “رغم امتداد رحلة الطيران ساعتين، إلا أن لابورتا استغلها في النوم، ولم يتحدث مع كومان، وبدا أن الطرفين اتفقا على أمر ما”.

وتابعت: “صبر لابورتا نفد تجاه المدرب الهولندي، وتم الاستقرار على إقالته بعد مباراة أتلتيكو مدريد، غدًا السبت في الليغا، واستغلال فترة التوقف الدولي لمدة 15 يومًا لتقديم المدير الفني الجديد”.

وأردفت صحيفة “سبورت”: “لابورتا يريد تعيين مدير فني جديد قبل موعد الجمعية العمومية، المقرر لها يوم 17 أكتوبر الجاري، لأن جماهير وأعضاء النادي بحاجة لخطوة ترفع من معنوياتهم”.

واستكملت: “لابورتا لم يغضب فقط من الخسارة الثقيلة أمام بنفيكا، بل لإصرار المدرب على اللعب بـ 3 مدافعين في الخط الخلفي، وعدم اتباع نفس الخطة التي فاز بها على ليفانتي قبل أيام قليلة في الليغا”.

الالتزامات المادية لن تعيق إقالته

وذكرت: “العائق المادي لإقالة كومان لن يكون 5 ملايين يورو لتعويضه عن الرحيل عن منتخب هولندا، لأنه تقاضى هذا المبلغ بالفعل من الإدارة السابقة”.

وجاء في ختام تقرير “سبورت”: “يبقى الالتزام المالي تجاه المدرب الهولندي، هو سداد راتبه حتى نهاية الموسم الجاري وبعض المتأخرات المالية من الموسم الماضي، وهو ما تقدر خزينة برشلونة على الوفاء به من قيمة القرض البنكي الذي حصل عليه البارشا”.