دخل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لنادي إنتر ميلان الإيطالي، دائرة المرشحين بقوة لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي بدلًا من النرويجي أولي جونار سولشاير.

مصير مدرب مانشستر يونايتد مهدد

وأصبح مصير سولشاير مهددًا بالإقالة بعد خسارة اليونايتد الثقيلة ضد ليفربول أمس الأحد بخماسية دون مقابل في الدوري الإنجليزي.

وقالت صحيفة Daily Mail البريطانية إن كونتي لا يُمانع تدريب اليونايتد ولكنه حدد شرطًا مهمًا بالنسبة له.

كونتي يحدد أهم شرط له

ويرغب كونتي في التحكم في كل الأمور الخاصة بالانتقالات داخل مان يونايتد، على عكس الطريقة التي يدار بها هذا الملف داخل “أولد ترافورد”.

وأشار الصحفي الشهير فابريزو رومانو إلى إنه لم تحدث أية مفاوضات رسمية بين مانشستر يونايتد وكونتي حتى الآن، ولا تزال المناقشات جارية بشأن مستقبل النرويجي أولي جونار سولشاير.

جدير بالذكر أن سولشاير يُدرب اليونايتد منذ عام 2018 خلفًا لـ البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويحتل اليونايتد حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الثاني.