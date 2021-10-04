عاد عبدالرحيم حمدالله شقيق اللاعب المغربي عبدالرزاق مهاجم نادي النصر، لإثارة الجدل من جديد وذلك بعد مضي يومين من تغريدته التي تحدث فيها عن حسين عبدالغني مدير الكرة في النصر.

شقيق اللاعب المغربي يكشف الكواليس !

وقال عبدالرحيم عبر حسابه في ” الإنستجرام” : ” إدارة النصر قررت خصم 40 % من راتب عبدالرزاق قبل 10 أيام من ربع نهائي دوري أبطال آسيا”.

ويستعد النصر لمواجهة الوحدة الإماراتي في دور الثمانية بـ دوري أبطال آسيا يوم 16 أكتوبر الجاري، في لقاء سيشهد حضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، لدعم النصر في مهمته الآسيوية.

ليست المرة الأولى من شقيق حمدالله

وكان شقيق اللاعب المغربي قال أول أمس السبت عن حسين عبدالغني: ““لست متأكدًا مما يُخطط له حسين عبدالغني”.

وكان النجم المغربي تعرض لانتقادات بعد إهداره ركلة جزاء بطريقة غريبة في مباراة الاتحاد بالجولة الخامسة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، جعلت لاعب النصر يُهاجم بقوة من قبل الجماهير، مما جعله يُغلق حساباته في ” تويتر” وإنستجرام.

وغاب عبدالرزاق حمدالله عن مباراة النصر وأبها في الجولة السابعة من دوري المحترفين بسبب إصابة عضلية، مما تسبب في إثارة الشكوك حول مصير المهاجم المغربي مع أصفر العاصمة بالفترة المقبلة.