أعلن حساب مرسول بارك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن طرح تذاكر مباراة النصر والهلال المرتقبة.

تذاكر مباراة النصر والهلال:

وكشف حساب ملعب مرسول بارك الرسمي، عن أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال في دوري أبطال آسيا 2021، مشيرًا إلى أنها متوفرة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي فقط.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال كالتالي؛ 75 ريالًا “I,E,B,L”، 130 ريالًا “A,M”، 217 ريالًا “F,H”، 348 ريالًا “G”، 2174 “Sports Lounge”، 2609 ريالات “Gallary Lounge” و3044 “Gallary Lounge+”.

ووصل سعر تذكر “Platinum Lounge” في ديربي الرياض الآسيوي إلى 3478 ريالًا، “Membership Lounge” 4500 ريال، و16500 لـ”Terrace”.

ديربي الرياض في آسيا:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الهلال، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2021.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بعد فوز على بيرسبوليس الإيراني بثلاثية دون رد، فيما اكتسح النصر فريق الوحدة الإماراتي بنتيجة 5/ 1.