يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الحزم غدًا الخميس، نادي الاتحاد في مواجهة قوية بالجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيلعب الفريقان على ملعب “الرس” للمرة السادسة في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين، حيث فاز العميد 3 مرات وتعادل الفريقين في مرتين في آخر 5 مواجهات بينهما في ملعب الرس.

الحزم هزم العميد مرة واحدة فقط !

وسبق لـ الحزم أن فاز على العميد في جدة بهدفين لهدف في الدور الأول من موسم 2019/ 2020، وهو الفوز الوحيد لـ الحزم في تاريخ مواجهاته ضد العميد في دوري المحترفين وانتهت مباراة العودة بموسم 2019/ 2020 بالتعادل بهدف لكل فريق في الرس.

ولعب الاتحاد ضد الحزم 10 مباريات بدوري المحترفين، حيث حقق العميد الفوز في 6 مباريات، بينما فاز الحزم في لقاء واحد، وكان التعادل حاضرًا في 3 مباريات.

هل يفك الحزم عقدة عمرها 15 سنة ضد الاتحاد ؟

وكان الحزم حقق أول فوز له بـ الرس على العميد في عام 2006 وقتما كان الدوري السعودي يحمل مسمى الدوري السعودي الممتاز وقبل تحوله لـ دوري المحترفين.