يبدو أن مجلس إدارة أنمار الحائلي في طريقه لاتخاذ قرار بحق اللاعب فهد المولد، وذلك بعد ما بدر منه أثناء بديله في مباراة الاتحاد والشباب أمس الجمعة بالجولة التاسعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تفاصيل ما حدث بلقاء الاتحاد والشباب:

وكان المدرب الروماني كونترا طلب استبدال فهد المولد ودفع باللاعب عبدالعزيز البيشي بدلًا منه، ليُظهر المولد رد فعل غاضب من قرار المدرب وحاول بعض من أعضاء الجهاز الفني والإداري بدكة نادي الاتحاد تهدئته لكنه انفعل وكان في طريقه للوم المدرب كونترا لكن حامد البلوي إداري الاتحاد تدخل لضمان عدم حدوث أي مشكلة.

ولم يقدم العميد الأداء المنتظر منه، ليخسر بهدفين دون رد ويتراجع للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

ومن المنتظر إصدار قرار بعقوبة فهد المولد عن طريق الخصم المالي بسبب ما بدر منه.

الاتحاد رابع نادٍ يطلب حكامًا أجانب:

وفي سياق آخر، أصبح نادي الاتحاد رابع نادٍ ضمن الأندية السعودية التي طلبت الاستعانة بخدمات الحكام الأجانب، وذلك بعد الخسارة من نادي الشباب مساء أمس الجمعة في الجولة التاسعة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسبق العميد كل من الهلال والنصر والتعاون، حيث طلبوا جميعًا الاستعانة بالحكام الأجانب في المباريات المقبلة بـ الدوري السعودي للمحترفين.

وكان حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد قال أمس الجمعة في تصريحات لـ برنامج “أكشن مع وليد”: إن الحكم المساعد تلفظ بألفاظ غير لائقة على اللاعب عبدالرحمن العبود بين شوطي مباراة الاتحاد والشباب، مما جعل الخبير التحكيمي محمد فودة يُطالب بفتح تحقيقٍ حول ما جرى.