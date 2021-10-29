يترقب جمهور الكرة السعودية، اليوم الجمعة، قمة الجولة العاشرة بين فريقي الهلال والأهلي، ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صحوة فنية قبل قمة الهلال والأهلي:

ويعيش الراقي صحوة فنية جيدة بعد أن فاز في آخر لقاءين دوريًّا على حساب ناديي الاتفاق والطائي، كما يعيش الهلال فترة فنية جيدة، وذلك بعد تأهله لنهائي دوري أبطال آسيا.

فوز أي من الفريقين يُشعل ترتيب الدوري:

فوز الهلال على الأهلي سيجعل الزعيم يتقدم مركزين، حيث يتواجد في الرابع حاليًّا برصيد 15 نقطة، والفوز يجعل رصيده 18 نقطة وبالتالي يُنافس الشباب على الوصافة.

أما في حالة فوز الأهلي على الهلال، فسوف يُصبح رصيد الراقي 14 نقطة في المركز الخامس، والابتعاد شيئًا فشيئًا عن مراكز الهبوط.

وسيدخل الألباني بينسك هاسي مدرب الراقي بظروف أفضل من ضيفه الذي يعاني من الغيابات حيث سيفقد أبرز لاعبيه وهو الحارس الدولي محمد العويس، في حين تأكدت مشاركة الحارس محمد الربيعي بعد تعرضه لإصابة بسيطة في مواجهة الطائي الماضية.

تاريخ المواجهات على ملعب عبدالله الفيصل:

وكانت أول مباراة جمعت بين فريقي الهلال والأهلي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في دوري المحترفين، كانت في موسم 2008/ 2009، وفاز الزعيم بهدف دون رد سجله اللاعب السويدي كريستيان ويلهامسون.

وبموسم 2009/ 2010، فاز الزعيم مجددًا على الراقي بهدفين لهدف وبالتحديد يوم 18 أكتوبر 2009.

وبموسم 2010/ 2011 انتهت المباراة بالتعادل 1/ 1 بين الفريقين. وسبق لـ الهلال الفوز في 4 مباريات على الأهلي مقابل 3 انتصارات للراقي وجاء التعادل في 6 مناسبات بينهما.

وفاز الزعيم مرتين في ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ومثلهما في ملعب الجوهرة المشعة، بينما فاز الأهلي مرة واحدة بـ ملعب عبدالله الفيصل، ومرتين في ملعب الجوهرة.