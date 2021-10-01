أنهى حارس مرمى فريق الفتح، الأوكراني ماكسيم كوفال رقمًا مميزًا لنجم نادي الاتفاق، السلوفاكي فيليب كيش ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تعادل الاتفاق والفتح

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد نظيره الفتح، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفتح إلى 9 نقاط في المركز السابع.

فيليب كيش يهدر أول ركلة جزاء

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على ركلة جزاء عند الدقيقة 14، سددها فيليب كيش، إلا أن ماكسيم كوفال أنقذها ببراعة، ليحافظ على نظافة شباكه، ويُنهي رقم النجم السلوفاكي المميز في تسديد ركلات الجزاء بنجاح.

وتُعد ركلة الجزاء التي أهدرها فيليب كيش بالأمس، هي أول ركلة يضيعها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إنه سدد 16 ركلة جزاء، نجح في تسجيل 15 ركلة متتالية، قبل أن يفشل في هز شباك كوفال.

وتمكن السلوفاكي فيليب كيش صاحب الـ30 عامًا من تسجيل 20 هدفًا بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، 15 منهم من ركلة جزاء.