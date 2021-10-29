نشر نادي الهلال عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قبل قليل مقطع فيديو كشف من خلاله كيف استعد الأزرق لمواجهة الأهلي مساء الجمعة بالجولة الـ 10 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تعليق حساب الهلال

وعلق الحساب الرسمي للأزرق على مقطع الفيديو قائلًا: ” قالوا جدة”.

وستنطلق مباراة الفريقين الجمعة في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

تاريخ المواجهات بـ ملعب عبدالله الفيصل

وكانت أول مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في دوري المحترفين، كانت في موسم 2008/ 2009، وفاز الزعيم بهدف دون رد سجله اللاعب السويدي كريستيان ويلهامسون.

وبموسم 2009/ 2010، فاز الزعيم مجددًا على الراقي بهدفين لهدف وبالتحديد يوم 18 أكتوبر 2009.

وبموسم 2010/ 2011 انتهت المباراة بالتعادل 1/ 1 بين الفريقين. وسبق لـ الهلال الفوز في 4 مباريات على الأهلي مقابل 3 انتصارات للراقي وجاء التعادل في 6 مناسبات بينهما.

وفاز الزعيم مرتين في ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ومثلهما في ملعب الجوهرة المشعة، بينما فاز الأهلي مرة واحدة بـ ملعب عبدالله الفيصل، ومرتين في ملعب الجوهرة.