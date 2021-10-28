عقدت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعها الدوري الثالث، من أجل مراجعة الحالات التحكيمية التي شهدتها المباريات الأخيرة.

تفاصيل اجتماع لجنة الحكام الثالث

واختتمت لجنة الحكام اجتماعها لمناقشة الحالات التحكيمية التي شهدتها الجولات من السادسة حتى التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي عقد في مدينة جدة على مدى 3 أيام في الفترة من 25 حتى 27 أكتوبر الجاري.

وحضر الاجتماع 46 حكمًا وحكمًا مساعدًا؛ واشتمل الاجتماع على فترتين صباحية ومسائية، حيث تم خلال الفترة الصباحية إقامة محاضرات ومراجعة الحالات وقانون كرة القدم ومناقشة مع الحكام.

وشهدت الفترة المسائية من الاجتماع الدوري الثالث للجنة الحكام الرئيسية، تدريبات لياقية وتطبيقات عملية على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، وشارك مقيمي الحكام لأول مرة، وذلك بهدف اطلاع الجميع على آخر المستجدات وتحقيق أقصى درجات الانسجام والتوافق بين عناصر التحكيم.

تلافي الأخطاء وتطوير أداء الحكام

ومن جانبه، وجه رئيس لجنة الحكام، السويسري مانويل نافارو الشكر للحكام المشاركين في الاجتماع، مشدداً على ضرورة تلافي الملاحظات التي يتم الإشارة إليها خلال الاجتماع والسعي نحو تطوير الأداء خلال الجولات المقبلة.

ولفت مدير دائرة التحكيم، الأوزبكي فرهاد عبدالله إلى أن العمل والتطوير مع الحكام مستمر، ومثل هذه الاجتماعات دائماً ما يكون انعكاسها إيجابي على الحكام مع مرور الوقت، متمنياً أن يكون جميع الحكام على قدر الجاهزية في الفترة الماضية.

وأشار فرهاد أن كرة القدم هي لعبة جماعية ابتداءً من اللاعب والمدرب والحكم وكافة منظومة اللعبة، بالتالي يجب أن يكون الجميع مستعد للمباريات بالشكل المميز.

وشدد فرهاد على أن العمل المقدم من الاتحاد السعودي لكرة القدم والإمكانيات الكبيرة المسخّرة للحكام، مشدداً أن كل هذا الدعم يجب أن يقابله عمل ممتاز، يتواكب مع النقلة النوعية التي أحدثها الاتحاد والتي كان آخرها إطلاق استراتيجية تحول كرة القدم السعودية.