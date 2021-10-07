أوضحت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن الطعام الحار والفلفل الحار على وجه الخصوص يحتوي على مكون نشط يسمى الكابسيسين.

ويقول البروفسور ستيوارت بلوم، استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى ويلينغتون في المملكة المتحدة إن للوجبات الحارة تأثيرًا على تحفيز تدفق الدم في الأمعاء وزيادة إنتاج المخاط، كما يمكن أن تسبب الإسهال.

قد يكون مصدر إزعاج

وعلى الرغم من أن الطعام الحار قد يكون لذيذًا لكثير من الناس، فإنه لا يزال مصدر إزعاج، كما يقول بلوم: “إنه بالتأكيد مرتبط بزيادة عسر الهضم والشعور بالحرقان في المعدة”.

ومع ذلك، فإن تأثيره على الجسم يختلف حقًا من شخص لآخر، موضحًا لماذا يسعد بعض الناس بوضع الفلفل الحار على كل شيء، ويبدأ آخرون في التعرق عند رؤيته.

ويقول بلوم: “إذا كنت تعاني من حالات أساسية مثل عسر الهضم، أو التهاب القولون أو التهاب كرون، فإن الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن تزيد الأعراض سوءًا. سوف يسبب الطعام الحار الإسهال، لذلك إذا كان لديك نوع من القولون العصبي، فإن الأطعمة الغنية بالتوابل غالبًا ما تفاقم الحالة المرضية.

في بعض الأحيان، يمكنك أن تتفاعل جسديًا مع ما تأكله خارج القناة الهضمية -قد تجد نفسك تشعر بالحرارة والانزعاج والتعرق قليلًا.

التأثير على المناعة

ويوضح بلوم: الفلفل الحار يحفز تدفق الدم ويسبب نوعًا من ردود الفعل الانعكاسية، ويسبب توسعًا في المسام.. بعض الزيوت الموجودة في الأطعمة الغنية بالتوابل لها تأثير فعلي على الجلد، لذلك قد تسبب التعرق.

مع ذلك، هناك سبب يجعلك تواصل البحث عن الطعام الحار. يمكن أن يؤدي تناول الفلفل الحار إلى إطلاق الإندورفين –ما يشرح سبب شعورك بالاندفاع بعد تناول وجبة حارة، حتى لو كان فمك لا يزال مخدرًا بعض الشيء.

وإذا كان هناك طعام حار للغاية -بشكل غير معقول أو مألوف- فقد يصبح لديك رد فعل جسدي أكبر، بما في ذلك القيء.

وفيما يرتبط بفكرة أن الطعام الحار يمكن أن يعزز جهاز المناعة، يعترف البروفسور بلوم بأنه لم يتم إجراء أبحاث كافية حول هذا الموضوع، ولكن إذا كنت متحيزًا لتناول الكاري الساخن مع القليل من الكركم، عليك معرفة أن “الكركم يعزز جهاز المناعة، وهناك الكثير من الأبحاث حول تأثيره على التهاب القولون ومرض كرون”.