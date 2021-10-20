تنطلق منافسات الجولة التاسعة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الخميس، بمواجهتين على أن تُستكمل مواجهتها حتى الأحد المقبل.

مباراتان في افتتاح الجولة التاسعة

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن نظيره الفيحاء عند الساعة 5:55 مساء، ويطمح السماوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز لتحسين نتائجه، فيما يسعى الفريق البرتقالي لمواصلة بدايته المميزة هذا الموسم.

ويلعب الطائي ضد الأهلي عند الساعة الثامنة مساء على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة الغد، حيث إنها يُعانيان من تذبذب النتائج والمستوى في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين

وجاء ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق الجولة التاسعة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن ضمك الوصيف، ثم الفيحاء بـ13 نقطة، ولديه لقاء مؤجل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الرابع برصيد 12 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان، بالتساوي مع الفتح والشباب، والهلال الذي يملك مواجهتين مؤجلتين أيضًا، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).