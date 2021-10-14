يبدو أن خلافًا لم تعلن تفاصيله حتى الآن وقع بين الفنانة المصرية نيفين مندور والفنان محمد سعد اللذين اشتركا معًا في فيلم “اللي بالي بالك” حيث ظهرت فيه مندور ومن خلاله عرفها الجمهور المصري بشكل كبير.

ونشرت الفنانة المصرية صورة لها مع بطل فيلم اللي بالي بالك على فيسبوك وعلقت عليها بالقول: “كله كله كوم وزعلك أنت كوم .. أنا عندي دنيا تزعل، ولا تزعل منى يوم”، وهي كلمات أغنية كان يغنيها لها سعد في أحد مشاهد المسلسل.

وبالرغم من أنها قامت بالإشارة إليه في المنشور على فيسبوك إلا أنه لم يتفاعل معها أو يرد عليها أو يعلق لا من قريب ولا من بعيد ما دفع البعض إلى القول بوجود خلاف بينهما.

من هي نيفين مندور ؟

والمعروف أن نيفين محمد مندور هي فنانة مصرية من مواليد 16 يونيو، 1980 تخرجت من كلية الإعلام في الجامعة الأمريكية، ومنذ طفولتها وهي تشارك في المسرحيات المدرسية وتعمل بها، وكذلك بالجامعة، إلي أن قدمت أول بطولة لها في السينما من خلال فيلم اللي بالي بالك، ثم مسلسل راجعلك يا إسكندرية.

من الشهرة إلى السجن

تم القبض على مندور مرتين بتهمة تعاطي المخدرات ودخلت السجن لمدة 3 سنوات وبعدها أعلنت توقفها عن إدمان الهيروين لأنه دمر مستقبلها بحسب قولها.

وقالت مندور بعد خروجها من السجن إنها كانت تجربة قاسية لها، ونقطة سوداء في حياتها وإنها نادمة على تعاطي المخدرات، ولن تكرر هذا الأمر مرة أخرى، خاصة أنه تسبب في تشويه صورتها، والقضاء على مستقبلها الفني.