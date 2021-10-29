أكد البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، على أن أخطاء فريقه منحت الأهلي نقطة التعادل في لقاء اليوم الجمعة بين الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أخطاء الهلال كانت متكررة:

وتحدث جارديم بعد المباراة قائلًا: “لم نكن الأفضل في اللقاء، وأخطاء الفريق كانت متكررة”.

وأضاف جارديم: “هذه الأخطاء أعطت لـ الأهلي فرصة العودة وبالفعل نجحوا في إحراز هدف التعادل نحن من منحنا لهم نقطة التعادل”.

وتابع جادريم: “لم أفكر حتى الآن في نهائي دوري أبطال آسيا”.

ترتيب الدوري بعد قمة الأهلي والهلال:

ويتواجد العميد حاليًا في صدارة الدوري برصيد 20 نقطة، يليه الشباب وضمك برصيد 18 نقطة لكل فريق، في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ثم الهلال رابعًا برصيد 16 نقطة، والرائد خامسًا برصيد 14 نقطة.

الفيحاء سادسًا برصيد 13 نقطة والنصر سابعًا برصيد 12 نقطة، يليه الفتح والأهلي بالمركزين الثامن والتاسع برصيد 12 نقطة لكل فريق في الدوري السعودي وبعد مرور 10 جولات.

الفيصلي بالمركز العاشر برصيد 11 نقطة، يليه كل من الحزم والاتفاق وأبها في المراكز من 10 إلى 12 برصيد 10 نقاط لكل فريق، وهو نفس رصيد نادي أبها صاحب المركز الـ13.

بينما تواجد أندية الباطن والطائي والتعاون في المراكز من 14 إلى 16 برصيد تسع و سبع وأربع نقاط على الترتيب.

وتُقام غدًا السبت 3 مباريات بالجولة العاشرة، حيث يواجه الاتفاق فريق ضمك في الساعة السادسة إلا ثلثًا مساءً بتوقيت المملكة، والتعاون يواجه أبها في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق، والفيحاء يواجه النصر في الثامنة إلا 10 دقائق مساءً.