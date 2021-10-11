انتهت، منذ قليل، مباراة ليبيا ضد مصر ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بتحقيق الفراعنة لفوز هام بثلاثية دون رد.

منتخب مصر يتقدم بثنائية:

وبدأت مباراة ليبيا ضد مصر التي أُقيمت على ملعب شهداء بنينا في بنغازي بشكل سريع، وتفوق الفراعنة على أصحاب الأرض بشكل لافت من البداية، وتعرض حارس مرماه الأساسي محمد الشناوي للإصابة عند الدقيقة 25، وشارك محمد أبو جبل بدلًا منه.

واستمرت محاولات الفراعنة أملًا في هز الشباك، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 39، قبل أن ينجح أحمد فتوح في التسجيل بتسديدة قوية، وعزز مصطفى محمد تقدم منتخب بلاده بهدف ثان عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

صبحي يُعزز تقدم الفراعنة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات من المنتخبين أملًا في تسجيل هدف جديد، إلا أن دفاع الفراعنة ظهر بشكل مميز؛ ليبعد الخطورة عن مرماه، وسط سيطرة نسبية للاعبي منتخب ليبيا على اللعب.

ونجح البديل رمضان صبحي في تعزيز تقدم منتخب بلاده بهدف ثالث عند الدقيقة 72 بعد تلقيه تمريرة مميزة من محمد صلاح، وواصل اللاعبون محاولاتهم لهز الشباك مجددًا، ولكن لم ينجحوا، لتنتهي مباراة ليبيا ضد مصر بفوز الفراعنة بنتيجة 3/ 0.

ورفع منتخب مصر الأول لكرة القدم رصيده إلى 10 نقاط في صدارة جدول ترتيب مجموعته ضمن تصفيات كأس العالم 2022، وبفارق 4 نقاط عن ليبيا الوصيف، فيما يتواجد المنتخب الجابوني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم أنجولا بـ3 نقاط.