ظهر حارس المرمى الجزائري مصطفى زغبة بشكل مميز مع فريق ضمك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مصطفى زغبة يخطف الأنظار

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” بالمستوى الذي يُقدمه مصطفى زغبة خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث إنه لعب 7 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتصدى لـ33 كرة، ليكون الأكثر تصديًا.

وأضافت “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مصطفى زغبة صاحب أعلى مؤشر تصدي في المباراة الواحدة، كما أنه الأكثر تصديًا للكرات من داخل منطقة الجزاء بـ19 تصديًا.

واُحتسبت 3 ركلات جزاء ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح مصطفى زغبة في التصدي لركلة منهم، ويُعد الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه في 3 مباريات، وحصل على تقييم 7.49.

ضمك يتجاوز الرائد بثنائية

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد نظيره الرائد، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الفريق الضمكاوي بهدفين دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك رصيده إلى 14 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطة عن الاتحاد الذي سيواجه الأهلي اليوم، فيما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز الخامس.