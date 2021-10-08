أعلن نادي الهلال عن جاهزية لاعب الفريق الكروي الأول، البرازيلي ماثيوس بيريرا، بعد أن شارك في جزء من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة.

مواجهة قوية ضد التعاون وديًّا:

ويستعد الأزرق لمواجهة نادي التعاون وديًّا غدًا السبت، وذلك في ظل التحضيرات لاستئناف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بداية الأسبوع المقبل، بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

وأدى اللاعب سعد الناصر مرانًا لياقيًّا باستخدام الكرة، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي.

الهلال رابعًا بعد مرور 7 جولات:

وبعد مرور 7 جولات من الدوري السعودي، يتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 16 نقطة، يليه ضمك ثانيًا برصيد 14 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 12 نقطة، والهلال رابعًا برصيد 12 نقطة، أما الرائد ففي المركز الخامس برصيد 11 نقطة، والفيحاء سادسًا برصيد 10 نقاط.

وتحتل أندية الفتح والشباب والحزم والفيصلي المراكز من السابع إلى العاشر برصيد 9 نقاط لكل فريق، بينما يتواجد الطائي والاتفاق في المركزين الـ11 والـ12 برصيد 7 نقاط لكل فريق، أما الباطن فيحتل المركز الثالث عشر برصيد ست نقاط.

ويتواجد الأهلي برصيد 5 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما أبها في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 4 نقاط، التعاون في المركز السادس عشر والأخير برصيد 3 نقاط لكل فريق.