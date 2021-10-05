أصبح المدرب الإيطالي باولو تراميزاني، المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول في نادي الفيصلي، خامس مدرب يغادر الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد إعلان الفيصلي مساء أمس الخميس، الاستغناء عن خدماته.

المدربون الراحلون حتى الآن:

ورحل عن دوري المحترفين السعودي حتى الآن وبعد مرور 7 جولات كل من “باولو تراميزاني من الفيصلي، نيستور إل مايسترو من التعاون، محمد الكوكي من الطائي، مانو مينيز من النصر، فابيو كاريلي من الاتحاد”.

ترتيب الدوري السعودي حتى الجولة السابعة:

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 16 نقطة، يليه ضمك ثانيًا برصيد 14 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 12 نقطة، والهلال رابعًا برصيد 12 نقطة، أما الرائد ففي المركز الخامس برصيد 11 نقطة، والفيحاء سادسًا برصيد 10 نقاط.

وتحتل أندية الفتح والشباب والحزم والفيصلي المراكز من السابع إلى العاشر برصيد 9 نقاط لكل فريق، بينما يتواجد الطائي والاتفاق في المركزين الـ11 والـ12 برصيد 7 نقاط لكل فريق، أما الباطن فيحتل المركز الثالث عشر برصيد ست نقاط.

ويتواجد الأهلي برصيد 5 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما أبها في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 4 نقاط، التعاون في المركز السادس عشر والأخير برصيد 3 نقاط لكل فريق.

جدير بالذكر أن مباريات الجولة السابعة بـ دوري محمد بن سلمان كانت انطلقت الخميس الماضي بفوز ضمك على الرائد وفوز النصر على أبها، بينما تعادل الاتفاق مع الفتح، وتعادل الهلال مع الحزم.

وفي يوم الجمعة الماضية، فاز الشباب على الفيحاء وتعادل الفيصلي مع الباطن، وفاز الاتحاد على الأهلي، بينما في مباراة السبت الماضي فاز الطائي على التعاون بهدفين لهدف.

وستعود مباريات الدوري السعودي من الجولة الثامنة يوم 16 أكتوبر الجاري بعد نهاية فترة التوقف الدولي.