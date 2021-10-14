نفى الفنان السوري ياسر العظمة شائعة وفاته التي ترددت بقوة خلال الساعات الأخير عبر مواقع التواصل، مشيرًا إلى أنه لا يزال على قيد الحياة.

وقال العظمة عبر فيسبوك: “تنتشر إشاعة كاذبة عني ولكنني بعون الله أحيا.. وبحبي لكم وبحبكم لي أعيش حياة هانئة”.

نبذة عن ياسر العظمة:

اسمه بالكامل ياسر محمد العظمة هو مؤلف وممثل سوري مشهور، اختص باللون الكوميدي الناقد وهو يُعتبر من مؤسسي الفن في سورية، كانت بدايته في ستينيات القرن الماضي حيث بدأ مسيرته الفنية انطلاقًا من المسرح، بينما كانت المحطة الأبرز له خلال فترة الثمانينيات حين قام بتأليف سلسلته الشهيرة “مرايا” التي تُعتبر حجر أساس في الدراما السورية والتمثيل بها، وقد استمرت قرابة الخمسة والثلاثين عامًا.

منحه الجنسية الإماراتية:

وقبل حوالي 5 أشهر تم منح ياسر العظمة الجنسية الإماراتية وحينها علق بقوله: “نطير بالأمل إلى الآفاق، على جناح السنونو الخفاق، ومن الإمارات انطلاقنا، عائدين إليكم مع الأشواق”.

ووجه الفنان السوري، الشكر للإمارات ولحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عقب منحه الجنسية الإماراتية.

وعبر الفنان الملقّب بالأسطورة، عن سعاته بمنحه الجنسية، خلال منشور عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، تويتر، بالقول: “شرفتني دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحي الجنسية الإماراتية”.

وتابع:” شكرًا لسمو الشيخ محمد بن راشد راعي الفنون والآداب والعلوم على هذه المكرمة وكل التقدير لسموه لمنحه الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين، والتي تتيح لهم فرصة العمل والإقامة المستمرة في ربوع الإمارات”.