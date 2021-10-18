تنطلق، مساء يوم غد الأربعاء، منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية في نسختها الثانية التي ينظمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم في وزارة الرياضة.

انطلاق كأس الأبطال بمشاركة 18 فريقًا:

وتشهد بطولة كأس الأبطال الدولية مشاركة 18 فريقًا، وهي؛ ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، ريال سوسيداد، فالنسيا، ليفربول، سبورتنغ لشبونة، سلافيا براغ، نادي ميتييلاند، شاختار دونيتسك، دينامو زغرب، أولمبيك مارسيليا وليجيا وارسو.

كما يُشارك في النسخة الثانية من البطولة فريقين من برنامج الابتعاث و4 أندية من السعودية لم تُحدد بعد، على أن تُقام بنظام المجموعات، حيث ستقام مباريات المجموعات في إسبانيا، بولندا والبرتغال، والمجموعة الرابعة في السعودية.

رفع معدل المنافسة:

ويهدف برنامج الابتعاث من خلال بطولة كأس الأبطال الدولية إلى رفع معدل المنافسة للاعبين وزيادة الاحتكاك بمنافسين من مختلف الدوريات الأوروبية؛ لتعزيز قدراتهم في الجوانب الفنية واللياقية والمهارية واللعب الجماعي.

وقدم مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، هشام طاشكندي، الشكر لوزير الرياضة على الدعم اللامحدود للبرنامج ولإقامة هذه البطولة التي تشارك فيها أكبر الأندية الأوروبية، كما شكر فريق اللجنة المنظمة على الترتيبات والتحضيرات التي سبقت انطلاقة البطولة.

وأكد طاشكندي أن الهدف الأساسي من هذه البطولة هو تطوير اللاعبين من كافة النواحي الفنية والاحتكاك المباشر والمنافسة الدائمة، وعدم الاكتفاء بالحصص التدريبية في المعسكر وهذا سينتج جيلًا منافسًا وبطلًا يستطيع خدمة المنتخبات السعودية في المحافل المقبلة، متمنيًا التوفيق لجميع الأندية المشاركة.