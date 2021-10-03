تُقام اليوم الجمعة 3 مباريات في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2021/2022.

توقيت مباريات اليوم

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الفيصلي والتعاون في تمام السادسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

المباراة الثانية بين فريقي ضمك والحزم في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

المباراة الثالثة في الثامنة مساءً بين فريقي الاتحاد والشباب بقمة الجولة التاسعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الغد

ويحتل نادي الاتحاد حاليًا المركز الأول برصيد 17 نقطة، يليه نادي ضمك ثانيًا برصيد 15 نقطة، ثم الفيحاء ثالثًا برصيد 13 نقطة، والنصر والفتح والشباب والهلال في المراكز من الرابع إلى السابع برصيد 12 نقطة لكل فريق.

بينما يتواجد الأهلي ثامنًا برصيد 11 نقطة، والرائد تاسعًا برصيد 11 نقطة، أما الفيصلي ففي المركز العاشر والحزم في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط لكل فريق.

أما الباطن فمتواجد في المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد تسع نقاط، أما الطائي ففي المركز الـ13 برصيد 7 نقاط، والاتفاق وأبها في المركزين الـ14 والـ15 برصيد 7 نقاط، بينما يحتل التعاون المركز الـ16 برصيد 3 نقاط.