تلقى نادي الاتحاد وجماهيره صدمة مُدوية، وذلك بعد الفوز على النادي الأهلي وحسم ديربي جدة بنتيجة 2-0 في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيفا يُلزم الاتحاد بدفع 8 ملايين دولار أمريكي

وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم، إدارة العميد بدفع 31 مليون ريال أي ما يوازي 8 ملايين دولار أمريكي كمستحقات للاعبين السابقين للعميد، البرازيلي برونو أوفيني والتونسي أنيس البدري وفي حال عدم الدفع ستُخصم نقاط من النادي.

وجاء القرار وفقًا للتقارير ملزمًا للعميد بدفع 16 مليون ريال للمحترف التونسي أنيس البدري و 15 مليون ريال للاعب البرازيلي أوفيني حيث قضى كل منهما فترة احترافية لم تتجاوز الـ6 أشهر مع نمر جدة في موسم 2019/2020.

العميد دفع نصف الديون المتراكمة عليه

جدير بالذكر أن الاتحاد سدد حولي 50 مليون ريال من أصل 100 مليون كديون على النادي للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وبعد الفوز في ديربي جدة، أصبح العميد الأكثر تحقيقًا للفوز برصيد 5 مباريات مقابل تعادل وهزيمة وحيدة في دوري المحترفين السعودي بالموسم الحالي.

وحافظ العميد على تصدره لأقوى خط هجوم في المسابقة بتسجيله 17 هدفًا في أول 7 جولات كما يتواجد في المركز الثاني في أقوى الفرق دفاعيًا حيث سكنت شباكه 5 أهداف فقط.

كما نجح الاتحاد في أن يتصدر قائمة أكثر الفرق تحقيقًا للنقاط على أرضها برصيد 10 نقاط من أصل 12 متاحة.