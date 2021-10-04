تنطلق غدًا السبت 4 مباريات في الجولة الثامنة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري.

توقيت مباريات السبت بـ الجولة الثامنة

وتُقام مباراة الباطن ضد الشباب في تمام السادسة مساءً بـ الجولة الثامنة، ويواجه الفيحاء فريق الرائد في السادسة وخمس دقائق مساءً، أما الطائي فيواجه فريق أبها في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً، وتُختتم مباريات السبت بلقاء بين الأهلي والاتفاق في تمام الساعة الثامنة و 10 دقائق مساءً.

أرقام من الجولة السابعة

وفي وقت سابق، شهدت الجولة السابعة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، مجموعة من الأرقام المميزة، وذلك بعد إسدال الستار على مباريات الجولة يوم 2 أكتوبر الجاري.

وفي الجولة السابعة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، نجحت الفرق التي لعبت خارج أرضها في الفوز في 3 مباريات مقابل فوزين لأصحاب الأرض كما حضر التعادل في 3 مباريات منها تعادل سلبي وحيد.

كما سُجل في هذه الجولة 20 هدفًا كثاني أضعف عدد أهداف يُسجل في جولة واحدة في الموسم الحالي، حيث سُجل 6 أهداف بالشوط الأول و 14 هدفًا في الشوط الثاني.

وكانت الأهداف الصاروخية شعار الجولة السابعة حيث تم تسجيل 5 أهداف من أصل 20 كتصويبات صاروخية ومن خارج منطقة الـ18.

وشهدت الجولة إشهار الحكام 41 بطاقة صفراء بينما شهدت مباراة أبها والنصر طرد لاعبين بالبطاقة الحمراء.