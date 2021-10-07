أعلنت لجنة تراخيص الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن حصول 7 أندية على الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2021/ 2022.

منح 7 أندية الرخصة الآسيوية

وعقدت لجنة التراخيص برئاسة محمد السليم، اجتماعًا بالأمس، بحضور الأعضاء ماجد السليمان، ناصر العوهلي، المدقق المالي حسن الناصر، أحمد حناوي، ومقرر اللجنة عبدالله العسيري.

ووافقت اللجنة بالإجماع على منح الرخصة الآسيوية لموسم 2021/ 2022 لأندية؛ الهلال، الفيصلي، الشباب، التعاون، الاتفاق، الفتح وضمك، وذلك لاستيفائهم المعايير الإلزامية (الرياضية، البنية التحتية، الإدارية، القانونية، والمالية) المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقررت اللجنة عدم منح الرخصة الآسيوية لكل من؛ الاتحاد، النصر، الأهلي، الرائد، الباطن، أبها، القادسية، الوحدة والعين، وذلك لعدم استيفائهم عدداً من المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية.

الاستئناف ضد القرار

وأوضحت اللجنة أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الآسيوية الاستئناف ضد القرارات الصادرة أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، في مدة أقصاها ٢٣ أكتوبر الجاري.

وأكدت لجنة التراخيص، أنها عملت خلال الفترة الماضية من خلال إدارة التراخيص بالرابطة على تعريف الأندية بمتطلبات التراخيص عبر إقامة ورش عمل، وزيارات متعددة للأندية، والتواصل الدائم مع الأندية لإبداء الملاحظات وتلافي وجود أي نواقص بما يسهم في استكمال الأندية المعايير في المواعيد المحددة بالنظام الإلكتروني للتراخيص.