سقط الفريق الكروي الأول بـ الأهلي في فخ الخسارة أمام مضيفه أبها بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص المباراة

الشوط الأول كان انتهى بتعادل سلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، كشر زعيم الجنوب عن أنيابه ليضيف الهدف الأول عبر الهولندي تي فريدي في الدقيقة الـ75.

أبها يبتعد عن خطر الهبوط على حساب الأهلي

ثم واصل زعيم الجنوب ضغطه الهجومي، ليضيف الهدف الثاني عبر التونسي سعد بقير من ركلة جزاء في الدقيقة الـ86 من ركلة جزاء.

ولم ينجح الراقي في تقليص الفارق والعودة في المباراة، ليُصبح رصيد أبها بعد الفوز 13 نقطة في المركز الحادي عشر، بعدما كان في المركز الخامس عشر ” قبل الأخير”، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 15 نقطة في المركز السابع.

يذكر أن الاتفاق كان فاز على الحزم بثلاثية دون رد، حيث انطلقت المباراة في نفس توقيت لقاء الأهلي وزعيم الجنوب.