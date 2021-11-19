زاد مدرب نادي آرسنال الإنجليزي، ميكيل أرتيتا الغموض بشأن مستقبل النجم المصري الدولي محمد النني مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

أرتيتا يرفض التعليق على مستقبل النني

وعلق أرتيتا خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الجمعة، قائلًا “مجددًا، أنا سعيد بوجود النني معنا في آرسنال، ولكني لن أناقش أو أتحدث عن كل لاعب بشكل فردي.. هذا الوقت ليس مناسبًا للحديث عن مستقبله في صفوف آرسنال”.

وينتهي عقد النني صاحب الـ29 عامًا مع فريق آرسنال الإنجليزي بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ولم يدخل الجانرز في مفاوضات معه من أجل الاستمرار في صفوفه.

اهتمام تركي بضم النجم المصري

وكانت صحيفة “ذا صن” البريطانية، قد أكدت أن محمد النني اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل وجود عروض من الدوري التركي للتعاقد معه.

وسبق أن لعب النني في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش على سبيل الإعارة، وظهر معه بشكل مميز، وارتبط اسمه بالانضمام إلى الدوري التركي في الميركاتو الشتوي المقبل وسط اهتمام من غلطة سراي.