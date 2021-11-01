يبدو أن إدارة نادي النصر قد لا تفكر في الاستغناء عن خدمات حسين عبدالغني المدير التنفيذي بالنادي، رغم ما تردد مؤخرًا حول تقدمه بالاستقالة من منصبه.

مواقف عدة تعرض فيها حسين عبدالغني للانتقادات

وكان عبدالغني تعرض لانتقادات بسبب عدم قدرته على توفير الهدوء والاستقرار للاعبي الفريق الكروي الأول في النادي إضافة لدخوله في عدة مشاكل أبرزها المناوشات التي جرت بينه وبين بعض من لاعبي الهلال بعد تأهل الأخير على حساب النصر لنهائي دوري أبطال آسيا.

إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر لا تفكر في الاستغناء عن حسين عبدالغني كونه قامة كبيرة مفيدة للفريق بالإضافة لعدم وجود البديل المناسب له لكي يشغل منصبه، بجانب أن الوقت لا يسعف النصر حاليًا لإجراء أي تغيرات إدارية، كون الفريق مقبل على مباريات مهمة في دوري المحترفين السعودي.

النصر يتخذ إجراء ضد عسيري وتاليسكا

وكان نادي النصر أصدر بيانًا أمس الأحد تم التأكيد من خلاله على أن النادي سيعاقب وفقًا للائحته الداخلية كلًا من عبدالفتاح عسيري وتاليسكا بعد أن تبادلا الهجوم عقب التعادل مع الفيحاء بالجولة العاشرة.

وقال عبدالفتاح عسيري إن اللاعب السعودي مظلوم ولا يحصل على الفرصة كاملة من أجل إشراك اللاعب الأجنبي، فما كان من تاليسكا إلا أن رد عليه وقال له بأنه يجب عليه العمل واحترام اللاعبين الأجانب، وخدمة النادي.