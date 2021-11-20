قرر الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم الجمعة إقالة أوسكار تاباريز، المدير الفني للمنتخب الأول؛ بسبب سوء النتائج التي حققها على مستوى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

تاباريز يرحل عن أوروجواي بعد 15 سنة:

ورحل تاباريز بعد مسيرة امتدت 15 عامًا منذ توليه تدريب الفريق في 13 فبراير عام 2006.

وقاد تاباريز صاحب الـ75 عامًا منتخب بلاده في 194 مباراة في مختلف المسابقات حقق الفوز فى 94 مباراة تعادل فى 49 وخسر 51 مباراة.

إنجازات تاباريز على مدار 15 عامًا:

وفاز منتخب أوروجواي مع مدربه المقال تاباريز ببطولة كوبا أميركا عام 2011، كما تأهل مع الفريق لبطولات كأس العالم أعوام 2010 و2014 و2018 ونجح في حصد المركز الرابع في مونديال جنوب إفريقيا.

ويواجه منتخب لويس سواريز وإدينسون كافاني خطر عدم التواجد في مونديال 2022 في ظل وقوعه في المركز السابع برصيد 16 نقطة بجدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية مع تبقي 4 مباريات على نهاية التصفيات.