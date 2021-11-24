تتواصل فعاليات موسم الرياض 2021 فيما يستمتع الزوار بإمكانية الدخول المجاني لـ4 مناطق من أصل 14 منطقة للفعاليات الترفيهية خلال هذا الموسم.

فعاليات موسم الرياض 2021

وكان المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ قد أكد في وقت سابق أن هذا الموسم يسعى لأن تكون الرياض وجهة ترفيهية سياحية، ليُرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.

المناطق المجانية

وتشمل المناطق المجانية كلًا من منطقة نبض الرياض وقرية زمان ومهرجان شعر الردية وشجرة السلام.

يذكر أن هذا الموسم يتضمن 10 معارض عالمية، وإقامة 350 عرضًا مسرحيًا، وبطولة ألعاب إلكترونية، و100 تجربة تفاعلية، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، معارض ومزادات سيارات عالمية، حفلات غنائية عالمية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور والشرائح العمرية كافة.